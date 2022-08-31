МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. VK выкупила 58% от общей номинальной стоимости еврооблигаций на 400 миллионов долларов, сообщила компания. Минцифры хочет разрешить идентификацию россиян по смартфону

VK в 2020 году разместила старшие необеспеченные конвертируемые облигации на Лондонской бирже на сумму 400 миллионов долларов под 1,625% с погашением в 2025 году. Согласно условиям выпуска, если торги ГДР VK приостанавливаются на 10 и более торговых дней, наступает событие делистинга (исключение ценных бумаг эмитента из котировального списка фондовой биржи), после которого держатели облигаций получают право потребовать их досрочного погашения. Торги ГДР VK были приостановлены Лондонской биржей с 3 марта.

"Компания уже запустила процесс выкупа в рублях для держателей облигаций через Национальный расчетный депозитарий (НРД): на сегодняшний день выкуплено облигаций на 58% от общей номинальной стоимости выпуска, находящегося в НРД через сделки, заключенные в индивидуальном порядке. Компания намерена продолжить выкуп облигаций, которые учитываются в инфраструктуре НДР", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы и порядок реструктуризации облигаций вне российской инфраструктуры также активно прорабатываются. Поэтому VK призывает держателей таких бумаг также находиться в тесном контакте с финансовыми консультантами компании по возможным следующим шагам.