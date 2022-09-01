МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. С 1 сентября 2022 года в России вступает в силу закон, согласно которому при выборе управляющей компании в доме за нее должны проголосовать более 50% собственников помещений, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Часть россиян смогут избавиться от долгов по коммуналке, пишет СМИ

До вступления в силу новых норм для смены способа управления домом или управляющей организации достаточно было большинства голосов участников собрания собственников. Оно в свою очередь считалось правомочным, если в нем приняли участие собственники, обладающие более чем 50% общего числа голосов. В результате управляющую организацию можно было выбрать всего четвертью голосов (25% + 1 голос).

Согласно поправкам в Жилищный кодекс, теперь необходимо, чтобы при выборе управляющей компании проголосовали более 50% собственников помещений в многоквартирном доме (в них входят и квартиры, и нежилые помещения, в том числе машино-места и кладовки).