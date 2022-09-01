МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Экипажи российских самолетов теперь могут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни, соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 сентября. В России призвали ввести черные списки пассажиров поездов

Документ утверждает правила действия членов экипажа и сотрудников службы авиабезопасности при пресечении противоправных действий на борту, создающих угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц. Так, при выявлении авиадебошира члены экипажа должны принять меры для пресечения таких действий и проинформировать командира воздушного судна.

Необходимо принять меры по запрету доступа пассажиров в зону пассажирской кабины непосредственно перед дверью кабины летного экипажа. Пилотам запрещено покидать кабину летного экипажа для оказания помощи. Если член летного экипажа все же оказался в пассажирской кабине до начала противоправных действий, его возвращение в летную возможно только после их пресечения.

Если принятые меры не помогли, командир воздушного судна отдает распоряжение нарушителю о прекращении совершения противоправных действий. При отказе подчиниться командир отдает распоряжение применить к дебоширу средства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни.

Российские авиакомпании в 2018 году также получили возможность составлять "черные списки" дебоширов и отказывать им в перевозке на один год. Основанием для внесения в "черный список" являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна; хулиганство на борту; действия, угрожающие безопасной эксплуатации самолета. В соответствии с действующим законодательством, если дебошир попал в "черный список" одной авиакомпании, он все равно может летать рейсами других авиакомпаний.