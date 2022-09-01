МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Число выведенных на рынок крупных жилых комплексов в первом полугодии сократилось на 22%, пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные Infoline. Эксперты предупреждают о росте числа судов в рамках банкротств застройщиков

Как отмечается, занять выжидательную позицию девелоперов заставил спад активности покупателей и увеличение стоимости строительства.

За первое полугодие началась реализация 163 крупных жилых комплексов (от 20 тысяч квадратных метров в агломерациях Москвы и Петербурга, от 10 тысяч квадратных метров в регионах). Совокупная стоимость новых проектов составила 1,97 триллиона рублей— это на 34% меньше, чем в прошлом году.

По расчетам "Циан.Аналитики", число заключенных в первом полугодии в России договоров долевого участия сократилось на 10% год к году, до 382,2 тысячи.

Сдерживающим фактором в первом полугодии стало, в частности, увеличение стоимости реализации проектов. Если в феврале, по оценкам "Дом.РФ", медианный показатель себестоимости строительства жилья составлял 79,1 тысячи рублей за квадратный метр, то в августе — уже 95 тысяч рублей.

Совокупный объем инвестиций в один проект крупного жилого комплекса в первом полугодии составил 8,6 миллиарда рублей — это на 44% больше год к году. К этому, как считается, привели дефицит промышленного и инженерного оборудования и сетей, массовый уход западных производителей строительной техники.

Основными причинами снижения активности застройщиков называются рост процентной ставки и падение доходов населения. Как отмечается, ограничивая предложение, застройщики могут удерживать цены, сохраняя высокую доходность. Но вкладывать полученные средства в новые проекты девелоперы пока не спешат.