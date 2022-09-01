БЕРЛИН, 1 сен — ПРАЙМ. Однодневная забастовка с требованием повышения зарплат, объявленная профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit на 2 сентября, затронет около 800 авиарейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в Германии, в результате могут пострадать 130 тысяч пассажиров, сообщил концерн Lufthansa. В Нидерландах опасаются последствий забастовки железнодорожников

"Из-за забастовки профсоюза пилотов Lufthansa вынуждена отменить почти все рейсы во Франкфурт и Мюнхен и обратно на пятницу", — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что акция затронула вылеты рейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в аэропортах Германии, в пятницу будут отменены 800 рейсов.

Отмечается также, что некоторые рейсы были отменены уже сегодня. Рейсы авиакомпаний Eurowings и Eurowings Discover не будут затронуты.

"По оценкам, пострадают 130 000 пассажиров. В связи с предстоящими выходными, окончанием праздников в Гессене, Рейнланд-Пфальце и Саарланде, Lufthansa прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить авиасообщение. Тем не менее, последствия забастовки все еще могут привести к отмене или задержке отдельных рейсов в субботу и воскресенье", — добавили в компании.