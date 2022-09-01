Выручка "Росатома" от новых продуктов выросла до 207 миллиардов рублей в первом полугодии
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, "Росатом" в два раза увеличил выручку от новых продуктов за первые 6 месяцев 2022 года, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание".
"Показатели работы за первые шесть месяцев 2022 года заметно превышают показатели первого полугодия 2021 года, несмотря на то, что с февраля 2022 года мы живём в очень жёстких условиях. Особенно важна строчка, показывающая рост более чем на 100 процентов выручки по новым продуктам — со 102 миллиардов рублей (за шесть месяцев 2021 года) до 207 миллиардов рублей (за тот же период 2022 года)", — сказал Лихачёв.
"Это значит, что мы не просто смогли без кризиса пройти апрель, май, июнь этого года — мы смогли из многих новых сложностей, с которыми мы столкнулись, извлечь пользу, извлечь возможность", — подчеркнул гендиректор "Росатома".
Российское общество "Знание" проводит марафон "Знание" с 31 августа по 2 сентября. Глава "Росатома" Алексей Лихачёв выступил с лекцией "Технологическое лидерство Росатома", в которой рассказал о достижениях российской атомной отрасли и стратегии её развития. Площадкой для лекции, которая транслировалась на портале Российского общества "Знание", стал филиал "МГУ Саров".
https://1prime.ru/business/20220901/837959445.html