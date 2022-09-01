МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, "Росатом" в два раза увеличил выручку от новых продуктов за первые 6 месяцев 2022 года, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание". "Почта России" увеличила выручку на 2,7% в первом полугодии

"Показатели работы за первые шесть месяцев 2022 года заметно превышают показатели первого полугодия 2021 года, несмотря на то, что с февраля 2022 года мы живём в очень жёстких условиях. Особенно важна строчка, показывающая рост более чем на 100 процентов выручки по новым продуктам — со 102 миллиардов рублей (за шесть месяцев 2021 года) до 207 миллиардов рублей (за тот же период 2022 года)", — сказал Лихачёв.

"Это значит, что мы не просто смогли без кризиса пройти апрель, май, июнь этого года — мы смогли из многих новых сложностей, с которыми мы столкнулись, извлечь пользу, извлечь возможность", — подчеркнул гендиректор "Росатома".

Российское общество "Знание" проводит марафон "Знание" с 31 августа по 2 сентября. Глава "Росатома" Алексей Лихачёв выступил с лекцией "Технологическое лидерство Росатома", в которой рассказал о достижениях российской атомной отрасли и стратегии её развития. Площадкой для лекции, которая транслировалась на портале Российского общества "Знание", стал филиал "МГУ Саров".