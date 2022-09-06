ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на ВЭФ предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД функцию эксплуатации и капитального ремонта, а строительство передать Минстрою РФ. ﻿Чекунков спрогнозировал рост дефицита вывоза грузов по Восточному полигону

"Я предлагаю… в отношении строительства Восточного полигона БАМа и Транссиба…. оставить Российским железным дорогам только функцию эксплуатации и капитального ремонта, а функцию строительства передать Министерству строительства Российской Федерации", — заявил Цивилев на сессии "БАМ и Транссиб: как построить быстрее?" в рамках ВЭФ во Владивостоке.

По словам главы Кузбасса, в инициативе необходимости разработки третьей очереди развития Восточного полигона БАМа и Транссиба ранее заявлось 305 миллионов тонн всех грузов к 2035 году. По его словам, это минимальная цифра, "и она должна быть сделана досрочно".

"И последнее предложение. Для того, чтобы синхронизировать развитие Дальнего Востока — расширить полномочия правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", — сказал Цивилев.

ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.