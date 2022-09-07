ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Росреестр к 2024 году намерен полностью исключить необоснованную приостановку регистрации сделок с недвижимостью, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума глава ведомства Олег Скуфинский. Росреестр не будет ограничивать риелторам доступ к сервису "Мое жилье"

"Мы провели полный реинжиниринг процессов, и если объем приостановок сделок по недвижимости в 2020 году был на уровне 10% и кадастрового учета на уровне 20%, то сегодня эти показатели варьируются в районе 1,5 и 4 процентов. К 2024 году мы намерены полностью исключить необоснованную приостановку регистрации сделок по всем направлениям", — сказал Скуфинский.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.