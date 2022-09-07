ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Росреестр не будет ограничивать доступ риелторам к сервису для дистанционных сделок с недвижимостью, который планируется запустить на "Госуслугах", рассказал РИА Недвижимость на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава ведомства Олег Скуфинский. 

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Ранее сообщалось, что с помощью создаваемого сервиса "Мое жилье" можно будет в онлайн-режиме провести заключение сделки между покупателем и продавцом. Также будет проверяться информация о наличии обременений, зарегистрированных жильцах и долгам по оплате ЖКУ.

"Мы ни в коем случае не выкидываем риелторов "на улицу". Для них будет создан дополнительный инструмент, который позволит повысить производительность и сократить издержки", — сказал Скуфинский.

Он также добавил, что за счет появления сервиса произойдет существенное сокращение времени проведения сделки.

"Сегодня для проведения сделки необходимо посетить до 7 мест, это минимум 20 дней. После запуска сервиса на сделку потребуется не более 3-4 дней. Пилотный запуск планируем на конец года, и в полном цикле сервис заработает в 2023 году", — добавил Скуфинский.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.