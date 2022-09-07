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Мантуров назвал сроки начала коммерческих поставок самолетов МС-21
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Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 начнутся с 2025 года, сообщил вице-премьер Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме. ПРАЙМ, 07.09.2022
транспорт, бизнес, новости, денис мантуров, мс-21, самолеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 начнутся с 2025 года, сообщил вице-премьер Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме.