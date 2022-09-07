ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Невозможность предоставить банкам землю в залог и отсутствие широкого перечня проектов являются главными проблемами развития индивидуального жилищного строительства по программе "Дальневосточный гектар", рассказал на сессии Восточного экономического форума заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Правительство расширило "Дальневосточную ипотеку" на медиков и учителей

Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года, а программа "Арктический гектар ", распространяющая этот механизм на земли в Арктической зоне РФ, начала действовать в 2021 году. Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес.

"Самая основная проблема – такой гектар нужно делать предметом залога. Пока он не предмет залога, на такой гектар нельзя взять ипотеку, нельзя взять ничего кроме потребительского кредита", — сказал Стасишин.

Он также добавил, что для развития строительства на "Дальневосточном гектаре" необходимо сформировать перечень проектов под ИЖС, прошедших экспертизу с понятной и низкой себестоимостью. Кроме того, необходимо закладывать социальную инфраструктуру.

"Человеку необходимо объяснять, что помимо гектара и то, что он сможет на нем построить, будет гораздо лучше, чем в городе. Можно сколько угодно бравировать цифрами и показателями, но для дальнейшего развития нужно смещать вектор в ту сторону, когда там построить ИЖС будет лучше, чем взять в ипотеку однокомнатную квартиру", — добавил Стасишин.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.