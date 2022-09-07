2022-09-07T12:12:29+03:00

2022-09-07T12:12:29+03:00

2022-09-07T12:12:29+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220907/838037092.html

Путин назвал арест имущества российских бизнесменов на Западе уроком

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. ПУТИН НАЗВАЛ УРОКОМ ДЛЯ ВСЕХ АРЕСТ НА ЗАПАДЕ ИМУЩЕСТВА БИЗНЕСМЕНОВ: У МЕНЯ ИНФОРМАЦИИ БОЛЬШЕ, Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.09.2022

бизнес, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60