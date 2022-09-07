2022-09-07T12:23:09+03:00

2022-09-07T12:23:09+03:00

2022-09-07T12:23:09+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220907/838037305.html

Путин высказался о бизнес-мигрантах, выезжающих из России

Бизнес

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПУТИН О БИЗНЕС-МИГРАНТАХ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ИЗ РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АРМЕНИЮ: МЫ НЕ ПРОТИВ, ВСЕ, ЧТО НА ПОЛЬЗУ БИЗНЕСУ — ХОРОШО Новость дополняется ПРАЙМ, 07.09.2022

бизнес, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60