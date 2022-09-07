ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует принять инвестрешение по "Обскому ГХК" в первом полугодии 2023 года, сообщил глава компании Леонид Михельсон. Новатэк планирует запустить первую линию "Арктик СПГ" в конце 2023 года

"По самым оптимистичным (прогнозам — ред.) — это 3-4 месяца, пессимистичным — до 6. На понимание. Вся остальная конструкция у нас перед глазами. Давайте так скажем — в первом полугодии следующего", — пояснил он журналистам на ВЭФ.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.