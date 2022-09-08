ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — ПРАЙМ. Новый сервис "Почты России" Punkt будет специализироваться на лёгких пунктах выдачи заказов и, в целом, на электронной коммерции, заявил РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2022 генеральный директор компании Максим Акимов. "Почта России" и "РЖД Логистика" будут развивать сервисы доставки за рубеж

Как рассказали РИА Новости в Роспатенте, "Почта России" отправила заявку на регистрацию товарного знака Punkt в ведомство 31 января. На данный момент она проходит этап экспертизы заявленного обозначения. Предположительно, новый сервис будет заниматься доставкой товаров, в том числе канцелярии и цветов, а также услугами по хранению и упаковке.

"Это проект, ориентированный на e-com потребителя, электронную коммерцию, в том числе на разворачивание сети легких пунктов выдачи заказов", — сказа Акимов, отвечая на вопрос, чем будет заниматься сервис Punkt.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.