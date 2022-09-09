Air Moldova: компания возобновит полеты в Москву с 1 октября
КИШИНЕВ, 9 сен — ПРАЙМ. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву.
Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
"Air Moldova, после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года, возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдавии, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями", — сообщили в пятницу журналистам в авиакомпании.
Также решение о возобновлении полетов связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.
"Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи", — подчеркнули в Air Moldova.
https://1prime.ru/business/20220909/838062925.html