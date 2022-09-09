КИШИНЕВ, 9 сен — ПРАЙМ. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву. "Аэрофлот" в ноябре перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов

Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.

"Air Moldova, после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года, возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдавии, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями", — сообщили в пятницу журналистам в авиакомпании.

Также решение о возобновлении полетов связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

"Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи", — подчеркнули в Air Moldova.