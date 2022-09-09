МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Внешние управляющие золотодобывающей Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск) намерены произвести выплаты держателям еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2024 годах, следует из сообщения компании. Золото умеренно дорожает на доходности американских облигаций

В начале недели президент России Владимир Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC. В пятницу Petropavlovsk сообщила, что "УГМК-Инвест" закрыла сделку по покупке активов.

"В отношении гарантированных облигаций на сумму 500 миллионов долларов со ставкой 8,125% и сроком погашения в 2022 году и гарантированных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2024 году, при получении одобрения суда внешние управляющие намерены реализовать схему, позволяющую осуществить выплаты держателям ценных бумаг обоих типов", — говорится в сообщении.

Управляющие компании просят инвесторов предоставить подтверждение номинального количества облигаций во владении и информацию касательно конечного бенефициара. Отмечается, что выплаты не смогут быть осуществлены в адрес лиц, находящихся под санкциями, если не будут получены соответствующие разрешения. Внешние управляющие намерены обратиться за получением таких разрешений, если это будет необходимо.

В марте, когда банк подпал под санкции Великобритании, золотодобытчик потерял возможность не только продавать ему металл, но и проводить платежи по кредитам. В апреле права требования по кредиту в 201 миллион (включая проценты) были переданы структуре УГМК.

В июле Petropavlovsk заявил, что инициировал процедуру несостоятельности, и подал прошение в управление финансового надзора Великобритании о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже. По запросу Petropavlovsk суд Лондона также вынес административное распоряжение о назначении Аллистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джоанн Роллс из Opus Restructuring в качестве внешних управляющих компании, которым затем выдал разрешение на продажу бизнеса компании УГМК.

Petropavlovsk Plc — одна из крупнейших российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. Основным кредитором компании был Газпромбанк: он выдал кредит на 201 миллион долларов и открыл кредитную линию для дочерних структур Petropavlovsk на 86,7 миллиона. По условиям обязательств банк также выкупал 100% золота Petropavlovsk.