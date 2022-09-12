МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. "Яндекс" закрыл сделку по покупке Delivery Club и продаже "Дзена" и "Новостей", новым владельцем стал VK, рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс Такси" ведет переговоры с поставщиками для пополнения автопарка

"Яндекс" закрыл сделку по продаже "Дзена" и "Новостей". Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах "Яндекса", связанные с продажей "Дзена" и "Новостей", будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса "Яндекса".

"Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдет на единую технологическую платформу с "Яндекс Едой", — отметили в пресс-службе.