МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Поисковая страница "Яндекса" yandex.ru начала переводить пользователей на новый поисковик компании — ya.ru, сообщил корреспондент РИА Новости. "Яндекс" закрыл сделку по продаже "Дзена" и "Новостей"

Бывшая страница "Яндекса" все еще доступна, на нее по-прежнему можно зайти, ввести запрос в строке поиска и получить результаты. Однако нажатие на логотип компании на странице переадресовывает посетителей на сайт ya.ru.

Ранее в понедельник "Яндекс" закрыл сделку по покупке Delivery Club и продаже "Дзена" и "Новостей", новым владельцем стал VK. Таким образом компания отказывается от новостного агрегатора, страница ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".