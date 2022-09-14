МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Боливия планирует до конца года поставить на российский рынок первую партию вина, а также уникальный джин и местный напиток сингани, сообщил член совета директоров торгово-промышленной палаты России и Боливии Маурисио Васкес. Молдавия значительно сократила поставки вина в Россию

"Мы сейчас находимся на последнем этапе подготовки поставок боливийского вина на российский рынок. Надеемся, что мы успеем до ноября отправить первую партию. Мы ориентируемся на те сорта, которые в России мало представлены, это таннат", — сказал он.

Таннат — это изначально французский сорт винограда, который практически исчез в Европе еще в 19 веке и отправился в Южную Америку. Сейчас это визитная карточка Уругвая и Боливии. Также его производят и в Аргентине. Одна из особенностей боливийского танната в том, что его выращивают на виноградниках, расположенных на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Это одни из самых высокогорных виноградников в мире. Вина сорта "таннат" обладают глубокими фруктовыми оттенками, нотами шоколада и какао.

По словам Васкеса, Россия и Боливия также обсуждают проект выращивания "танната" в Крыму. Он отметил, что одна из российских компаний в ближайшие месяцы планирует начать экспериментировать с боливийским виноградом. Васкес подчеркнул, что боливийские компании проводили в России дегустации боливийского танната, и эксперты дали ему высокую оценку.

Компании хотят поставлять не только вино, но и сингани, добавил он. Это крепкий алкогольный напиток, производимый из белого александрийского муската. Сингани признан частью культурного наследия Боливии.

"В Боливии выпускают и потрясающий джин на основе амазонских рецептов. Думаю, что российский рынок оценит эти продукты. Это качественные продукты. Надеемся, что до конца года мы все устаканим и поставки начнутся", — сказал Васкес.

По его мнению, текущая политическая ситуация и уход ряда игроков с российского рынка открывает хорошие возможности для боливийских компаний.