Торговый представитель Васкес: Боливия планирует отправить в Россию первую партию вина к ноябрю
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Боливия планирует до конца года поставить на российский рынок первую партию вина, а также уникальный джин и местный напиток сингани, сообщил член совета директоров торгово-промышленной палаты России и Боливии Маурисио Васкес.
"Мы сейчас находимся на последнем этапе подготовки поставок боливийского вина на российский рынок. Надеемся, что мы успеем до ноября отправить первую партию. Мы ориентируемся на те сорта, которые в России мало представлены, это таннат", — сказал он.
Таннат — это изначально французский сорт винограда, который практически исчез в Европе еще в 19 веке и отправился в Южную Америку. Сейчас это визитная карточка Уругвая и Боливии. Также его производят и в Аргентине. Одна из особенностей боливийского танната в том, что его выращивают на виноградниках, расположенных на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Это одни из самых высокогорных виноградников в мире. Вина сорта "таннат" обладают глубокими фруктовыми оттенками, нотами шоколада и какао.
По словам Васкеса, Россия и Боливия также обсуждают проект выращивания "танната" в Крыму. Он отметил, что одна из российских компаний в ближайшие месяцы планирует начать экспериментировать с боливийским виноградом. Васкес подчеркнул, что боливийские компании проводили в России дегустации боливийского танната, и эксперты дали ему высокую оценку.
Компании хотят поставлять не только вино, но и сингани, добавил он. Это крепкий алкогольный напиток, производимый из белого александрийского муската. Сингани признан частью культурного наследия Боливии.
"В Боливии выпускают и потрясающий джин на основе амазонских рецептов. Думаю, что российский рынок оценит эти продукты. Это качественные продукты. Надеемся, что до конца года мы все устаканим и поставки начнутся", — сказал Васкес.
По его мнению, текущая политическая ситуация и уход ряда игроков с российского рынка открывает хорошие возможности для боливийских компаний.
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