МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Американский производитель программного обеспечения Adobe заключил окончательное соглашение о приобретении графического редактора Figma за 20 миллиардов долларов, сообщает Adobe. Apple выпустила операционную систему iOS 16

"Сегодня компания Adobe (Nasdaq: ADBE) объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии и приобретении компании Figma, ведущей платформы для совместного проектирования сайтов, примерно за 20 миллиардов долларов денежными средствами и акциями", — говорится в сообщении компании.

Adobe считает, что две компании "откроют новую эру в сфере совместного творчества", а также "переосмыслят будущее творчества и продуктивности, ускорят творческий процесс в интернете, усовершенствуют дизайн продуктов и вдохновят глобальные сообщества творцов, дизайнеров и разработчиков".

Сообщается также, что объединенная компания "будет обладать огромными, быстрорастущими рыночными возможностями и потенциалом для создания значительной ценности для клиентов, акционеров и всей отрасли".

Figma — основанный в 2012 году графический редактор на основе веб-технологий, созданный для совместного проектирования сайтов, мобильных приложений и других продуктов.

Adobe — компания по производству компьютерного программного обеспечения. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Adobe является разработчиком популярной программы для редактирования изображений Photoshop.