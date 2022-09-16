МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Упаковка для вина Bag in box (герметично запаянный пакет в картонном коробе) является сейчас наиболее перспективной на российском рынке, при этом виноделы все чаще используют такую тару для поставок вина в магазины и рестораны — и эта тенденция будет расти, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Абрау-Дюрсо" и "Туризм.РФ" подписали соглашение о развитии курорта на ВЭФ

"Среди имеющихся сейчас на рынке типов мягкой тары эксперты считают наиболее перспективной упаковку Bag in box. Российские виноделы развивают ее производство и предлагают удобный формат не только магазинам, но и ресторанам… По данным экспертов, основными типами мягкой упаковки на рынке являются литровые пакеты тетрапак (и их аналоги) – 40,7% в объеме производства тихого вина, а также двух и трехлитровые упаковки Bag in box", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на конец 2021 года вина в классической стеклянной таре занимали в объемах производства тихого вина в России чуть менее 57%. Остальной объем был разделен между мягкой упаковкой и жестяной банкой, доля которой на рынке пока не превышает 0,5%. При этом эксперты полагают, что доля упаковки Bag in box имеет "тенденцию к умеренному росту", несмотря на то, что сейчас она составляет порядка 1,8%.

Преимуществом такой упаковки является ее герметичность — вино наливают через специальный кран, который не пропускает в упаковку воздух, а также возможность продолжительное время хранить начатую упаковку в холодильнике, не теряя в качестве вина. При этом для производителей этот тип тары удобен тем, что он не требует дорогостоящих и сложных в обслуживании линий, сервис которых может быть затруднен из-за санкций, как в случае с литровыми пакетами — Bag in box можно разливать на полуручных линиях, и это оборудование доступно производителям практически любого масштаба.

"Упаковка для вина – это вторично. В любой упаковке может быть и качественное вино, и низкопробный продукт. Мне известны случаи, когда рестораны используют упаковку Bag in box, в том числе большого объема 10 литров и более. В обычной продаже упаковку 3 литра можно назвать сезонным продуктом для больших компаний, выездов на природу", — считает руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.