МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. На фоне последних событий популярность зарубежного алкоголя в России снизится, кто-то не будет доверять продукции, поступающей в нашу страну по параллельному импорту. Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Мантуров призвал принять решение о параллельном импорте алкоголя в сентябре

Ранее сообщалось, что вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о принятии решения о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта до конца сентября в связи с необходимостью закупиться к Новому году.

"Это (скорее всего) бренды, которые от нас ушли — французский коньяк, итальянские вина", — отметил Абрамов, добавив, что считает нормальным возможность приобретения зарубежного алкоголя любителями продукции.

Однако, отметил сенатор, популярность иностранных крепких напитков "будет меньше, кто-то будет не доверять продукции с параллельным импортом". Также Абрамченко указал на возможность контрафакта продукции с этикетками популярных брендов.

Кроме того, российская винодельческая продукция сегодня делается на приличном уровне, добавил сенатор.