МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Фосагро" на внеочередном собрании одобрили рекомендованную советом директоров компании выплату дивидендов за 2021 год и первое полугодие 2022 года в размере 780 рублей на обыкновенную акцию, сообщает компания. Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за первое полугодие

"Акционеры ПАО "Фосагро" на внеочередном общем собрании одобрили решение о выплате дивидендов из расчета 780 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем дивидендных выплат включает в себя финальные дивиденды за 2021 год и за I полугодие 2022 года", — говорится в сообщении.

Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлено 3 октября. Кроме того, акционеры утвердили положение о совете директоров "Фосагро" в новой редакции.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.