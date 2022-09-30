МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России поручила проверить в регионах факты завышения цен на товары для мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку

"Генеральной прокуратурой с привлечением ФАС России и Минпромторга России организована проверка на предмет завышения производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю) стоимости продукции, востребованной в рамках частичной мобилизации", — говорится в сообщении.

"Прокурорам регионов поручено проверить на местах наличие и ценовую доступность термобелья, спальных мешков, обуви, препаратов и медицинских изделий первой необходимости и других товаров, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос", — уточняется в релизе.

В ведомстве пояснили, что по выявленным нарушениям будет приниматься полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены. Состояние законности в сфере ценообразования находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре РФ.