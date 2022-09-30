МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Андрей Шаронов принял решение покинуть пост председателя совета директоров компании "Фосагро", его преемника изберут 3 октября, следует из сообщения "Фосагро". Акционеры "Фосагро" одобрили дивиденды за 2021 год и первое полугодие

"Совет директоров ПАО "Фосагро", российской вертикально интегрированной компании, одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, на заседании 3 октября изберет нового председателя. Действующий председатель совета директоров ПАО "Фосагро" Андрей Шаронов известил компанию о решении сложить свои полномочия", — сказано в сообщении.

В начале недели Шаронов — бывший вице-президент Сбербанка и экс-президент Московской школы управления "Сколково" — попал под санкции со стороны Великобритании, согласно документу, опубликованному на сайте британского правительства.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%).

Чистая прибыль "Фосагро" по МСФО в первом полугодии 2022 года выросла в 2,7 раза, до 129,048 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла в 2,4 раза — до 108,553 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании увеличился в 1,9 раза, до 135,55 миллиарда рублей, выручка — в 1,9 раза, до 336,509 миллиарда рублей.