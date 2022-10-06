МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Дефицит предметов лизинга в первом полугодии 2022 года и рост цен на них вынудили лизинговые компании наращивать сделки с подержанным оборудованием, вследствие чего доля лизинга бывшей в употреблении техники выросла к аналогичному периоду прошлого года в новом бизнесе на шесть процентов. Об этом заявили РИА Новости в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". "Балтийский лизинг" установил ориентир купона по облигациям

"В ответ на усиление дефицита предметов лизинга компании стали активнее работать с подержанной техникой… Так, за первое полугодие 2022 года порядка 70% участников исследования нарастили работу с подержанной техникой, что привело к повышению средней доли лизинга б/у предметов в новом бизнесе с 14 до 20%", — сообщили эксперты. Возвратный лизинг, являющийся альтернативным типом услуг, показал рост у порядка 28% респондентов, его доля в новом бизнесе увеличилась вдвое, с трех до шести процентов.

Оборачиваемость совокупного лизингового портфеля (отношение полученных платежей к величине портфеля) составила 28% в годовом выражении, что несколько выше показателей 2020 и 2021 годов. Подобная динамика отражает сжатие портфеля из-за сокращения объемов нового бизнеса на фоне неухудшения уровня платежной дисциплины клиентов, уточняют в "Эксперт РА".

Также эксперты отмечают невысокий уровень роста в первом полугодии доли сделок с просроченными платежами более 30 дней и более 90 дней — доля таких сделок составила 4,1% и 1,6% соответственно. "В то же время на отдельные лизинговые сегменты санкции оказали давление в большей степени – так, ограничения на международные рейсы существенно повлияли на возможности российских авиаперевозчиков обслуживать задолженность", — добавляют в агентстве. А показатель долговой нагрузки снизился — среднее отношение долг/капитал сократилось с 4,7 до четырех за последние 12 месяцев.

Основным источником фондирования лизинговой деятельности остаются средства банков, доля которых в структуре фондирования выросла с 61% до 63%. Повышение ключевой ставки в феврале 2022 года и падение активности инвесторов на облигационном рынке временно ограничили возможности выхода эмитентов на рынок публичных заимствований. Как следствие, доля облигационного фондирования снизилась с 7,2% до 3,6%, однако в отличие от банковских кредитов выпущенные облигации позволили избежать резкого повышения стоимости ресурсной базы за счет преимущественно фиксированных купонных выплат.

"В этой связи по мере смягчения денежно-кредитной политики и поиска лизингодателями новых возможностей для наращивания объемов бизнеса все больше игроков могут выйти на рынок публичных заимствований", — отмечают в Эксперт РА.