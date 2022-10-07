МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза не вызовет большой паники среди адаптирующегося бизнеса в России, рассказал РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Медведев сравнил антироссийские санкции ЕС с кругами ада

Европейский союз согласовал очередной пакет санкций против России, которые предусматривают секторальные и персональные ограничения.

"То, что происходит — это, конечно, плохо. Мы не можем игнорировать очередные санкции, ведь они наносят ущерб нашим компаниям, добивают, по сути, остатки торговых связей Москвы и Брюсселя",- отметил эксперт.

По словам Тимофеева, российский бизнес за семь месяцев перестроился, стал психологически устойчивым к новым ограничениям Запада. Предприниматели давно не строят никаких иллюзий и реалистично смотрят на происходящее. Восьмой пакет, при этом, ничего кардинально не поменяет для экономики России, добавил он.

Эксперт подчеркнул, что очередные ограничения продемонстрировали, что Запад стал более осторожным в принятии антироссийских санкций. "Они явно опасаются ответной реакции Москвы, скажем так, встречного эффекта. В противном случае объем санкций был более значительным",- резюмировал программный директор РСМД.