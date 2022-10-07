2022-10-07T09:09:24+03:00
2022-10-07T09:09:24+03:00
2022-10-07T09:09:24+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20221007/838385946.html
Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра страны
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября, сообщает Росавиация. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11... ПРАЙМ, 07.10.2022
транспорт, бизнес, новости, туризм, росавиация, ограничение полетов, авиаперевозки
https://1prime.ru/images/83645/44/836454497.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83645/44/836454497.jpg
https://1prime.ru/images/83645/44/836454496.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83645/44/836454496.jpg
https://1prime.ru/images/83645/44/836454484.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83645/44/836454484.jpg
https://1prime.ru/transport/20221006/838376457.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября 2022 года", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.