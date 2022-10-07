МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Выручка южнокорейской LG Electronics в третьем квартале 2022 года могла вырасти на 14% в годовом выражении и составить 21,2 триллиона вон (15,1 миллиарда долларов), следует из опубликованной предварительной оценки компании.

магазин "Nike"

Чистая прибыль Nike за первый квартал финансового года упала на 22 процента

Операционная прибыль, согласно оценке, в отчетном периоде выросла на 25% в годовом исчислении, до 746,6 миллиарда вон (532 миллионов долларов).

Во втором квартале выручка компании составила 19,464 триллиона вон (15 миллиардов долларов), операционная прибыль — 792,2 миллиарда вон (611,2 миллиона долларов.)

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.