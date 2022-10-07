МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Выручка южнокорейской LG Electronics в третьем квартале 2022 года могла вырасти на 14% в годовом выражении и составить 21,2 триллиона вон (15,1 миллиарда долларов), следует из опубликованной предварительной оценки компании. Чистая прибыль Nike за первый квартал финансового года упала на 22 процента

Операционная прибыль, согласно оценке, в отчетном периоде выросла на 25% в годовом исчислении, до 746,6 миллиарда вон (532 миллионов долларов).

Во втором квартале выручка компании составила 19,464 триллиона вон (15 миллиардов долларов), операционная прибыль — 792,2 миллиарда вон (611,2 миллиона долларов.)

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.