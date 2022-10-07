МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россельхознадзор возобновляет поставки плодоовощной продукции с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Экс-президент Молдавии выступил за укрепление отношений с Россией

"Россельхознадзор с 7 октября разрешает поставки плодоовощной продукции трем предприятиям Республики Молдова", — говорится в сообщении.

Уточняется, что поставки разрешены с предприятий Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.

"В результате проведенной работы Россельхознадзором были выбраны три предприятия, расположенные в Оргеевском районе, при поставках продукции из которых карантинные объекты ранее не выявлялись", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что импорт с трёх молдавских предприятий будут осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля. "В случае если фитосанитарная безопасность ввозимой из Оргеевского района продукции подтвердится, в дальнейшем Россельхознадзор рассмотрит возможность расширения списка сельскохозяйственных предприятий", — поясняется в сообщении.

Ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа 2022 года. Отмечается, что причиной тогда стали систематические выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах, поступающих из 34 регионов республики.