МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы определения ориентировочной стоимости строительства судна при его проектировании в рамках инвестпроектов, финансируемых с привлечением бюджетных средств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ввел досудебное урегулирование споров по тарифам для ТКО

Закон направлен на определение максимально достоверной стоимости строительства судна, позволяющей обеспечить обоснованность и эффективность затрат на реализацию инвестпроектов, частично или полностью финансируемых из федерального, региональных и местных бюджетов.

Документ наделяет правительство РФ полномочиями утверждать порядок проверки достоверности (экспертизы) обоснований ориентировочной стоимости строительства судна и цен его проектирования, строительства, ремонта и утилизации. Также, согласно документу, кабмин будет устанавливать плату за проведение такой проверки; порядок отбора, приостановки и лишения полномочий проверяющих организаций и требования к ним; а также правила разработки и утверждения нормативов трудоемкости проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов.

В свою очередь Минпромторг России будет устанавливать порядок определения ориентировочной стоимости строительства судна, который министерство сначала должно будет согласовать с Минфином и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Минпромторг также, согласно документу, будет утверждать нормативы и порядок определения трудоемкости проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов и используемые для этого методические документы. Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Сейчас инвестиционные проекты, которые планируется частично или полностью финансировать за счет федерального, региональных или местных бюджетов, подлежат проверке на предмет эффективности использования бюджетных средств в случаях и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами на соответствующем уровне.

К таким инвестпроектам относятся проекты строительства морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания и других плавучих сооружений, подлежащих регистрации. Однако вопросы определения ориентировочной стоимости строительства судна при его проектировании законодательством не регулируются.