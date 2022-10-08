МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся сейчас в Крыму, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера. Генпрокурор поручил контролировать цены на продукты и топливо в Крыму

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами и руководством субъектов Крым и Севастополь принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся в настоящее время в Крыму", — сказал собеседник агентству.

Чернышенко поручил обеспечить организованный вывоз из Крыма в кратчайшие сроки туристов, у которых закончились путевки.

"Ростуризму совместно с Минтрансом и субъектами РФ обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путевки в кратчайшие сроки", — заявил собеседник.

Вице-премьер также поручил организовать круглосуточную работу горячей линии.

"Ростуризму совместно с Минцифры и субъектами Крым и Севастополь организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов. Обеспечить сбор типовых вопросов, поступающих от граждан и выработать ответы для операторов кол-центра. Обеспечить среднее время ожидания ответа горячей линии — не более 1 минуты", — пояснил собеседник.

Кроме того, Чернышенко поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, разработать меры поддержки, добавил собеседник.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.