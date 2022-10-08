ВОЛГОГРАД, 8 авг — ПРАЙМ. Поезда, следующие сейчас в Крым, перенаправлены в Анапу, сообщает в субботу "Гранд сервис экспресс", компания-оператор по железнодорожным перевозкам на полуостров. РЖД временно приостановили отправление поездов в Крым

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

"Всего сегодня, 8.10.22 в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма. Поезда, следующие в Крым сейчас перенаправлены в Анапу", — сообщили в компании, отметив, что речь идет о рейсах из Санкт-Петербурга, Москвы и Омска. А решение по поезду Санкт-Петербург – Севастополь, который должен отправиться в 17.20, будет принято позднее. Что касается поездов из Крыма, по данным оператора, поезда из Симферополя в Пермь и Смоленск отменены на участке до Ростова, пассажиры будут размещены в Симферополе, от Ростова до Смоленска движение может быть с задержками.

Отмечается, что решение по рейсам Симферополь – Москва (отбывает в 17.10), Симферополь – Кисловодск (в 19.57), Севастополь – Санкт-Петербург (в 17.15), Евпатория – Москва (в 22.20 из Севастополя) будет принято позже.