МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет восстановлено до конца дня, а автомобильное по двум неповрежденным полосам — в ближайшее время, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Благодаря совместной работе федеральных и региональных органов власти в ближайшее время будет возобновлено движение по автомобильной части Крымского моста – двум непострадавшим полосам. При этом до конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.