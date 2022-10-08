МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Билеты на дополнительные поезда из Анапы и Новороссийска в Москву поступили в продажу, сообщает ОАО "РЖД". Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до конца дня

"Открыта продажа билетов на поезда: № 256 Новороссийск – Москва отправлением из Новороссийска 8 октября в 17.25 и прибытием в Москву 9 октября в 23.55; № 215 Анапа – Москва отправлением из Анапы 8 октября в 19.00 и прибытием в Москву 10 октября в 4.00", — говорится в сообщении.

Цена билетов фиксированная, холдинг отмечает, что рост спроса не скажется на стоимости проезда для пассажиров.

Из-за прервавшегося сообщения через мост четыре поезда находятся на станции Анапа.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.