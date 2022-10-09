МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Если раньше интернет-мошенники чаще всего клонировали онлайн-площадки, где можно купить криптовалюту, то теперь они переключились на создание фейковых сайтов зарубежных компаний, покинувших российский рынок, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов. Эксперт объяснил, что делать жертвам кредитных аферистов

"Какие сайты создают мошенники, чтобы украсть деньги у россиян, зависит от фантазии злоумышленников и конъюнктуры. Если в 2019 и 2020 годах они чаще всего создавали сайты, которые маскировались под реальные ресурсы по продаже криптовалюты, то сейчас тренд изменился, потому что ажиотажный спрос на криптовалюту пропал. Сейчас на фоне ухода ряда иностранных брендов злоумышленники чаще всего пользуются желанием россиян получить дефицитные товары", – отметил эксперт.

По его словам, сайт-клон создается для того, чтобы выманивать у людей деньги. Если на таком онлайн-ресурсе ввести платежные данные, то велик риск потерять не только ту сумму, которую человек добровольно переведет мошенникам, но и все средства, которые лежат на его счету, предупредил Татаринов.

"Владельцы мошеннических сайтов охотятся не за персональными данными, а за платежной информацией. То есть они пытаются либо узнать данные платежных карт и потом самостоятельно их опустошить, либо напрямую получить перевод денег на свой счет, чтобы потом их обналичить", – пояснил он.

Эксперт дал совет — чтобы не стать жертвой таких интернет-мошенников, важно проверять адрес сайта, на котором предполагается совершить покупку.

"Отличить официальный сайт какой-либо компании от клона, который создали мошенники, не так просто. Существует масса инструментов, которые в автоматическом режиме могут создать абсолютный клон сайта, который будет неотличим от исходного. Я бы рекомендовал приобретать какие-то вещи, товары или услуги только через сайты крупных российских ретейлеров, через крупные сети. Или придется очень внимательно изучать адрес сайта, на котором вы хотите совершить покупку", – заключил Татаринов.