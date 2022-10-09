МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Движение машин запустили по двум автомобильным полосам Крымского моста, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее", — написал он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин также отметил, что работы по обследованию поврежденной части моста еще продолжаются.

"Спасибо строителям, которые работают круглосуточно, всем специалистам силового блока, которые помогают в организации работ по восстановлению моста", — добавил он.