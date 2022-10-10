МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит дополнительные 24 млрд рублей на строительство жилья для расселения аварийных домов, чтобы компенсировать возросшие расходы после введения внешних санкций, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Правительство выделит 1,6 миллиарда рублей на поддержку туризма в Крыму

Во время совещания Мишустин сообщил, что правительство продолжает вести работу по расселению людей из аварийного жилья, которое стало непригодным для жизни до 1 января 2017 года. На замену таким объектам возводятся новые, комфортные, безопасные дома.

"Однако из-за введенных внешних санкций стоимость строительных материалов и оборудования за последнее время значительно выросла. Чтобы компенсировать регионам рост расходов по поручению главы государства правительство дополнительно выделит на такие цели 24 млрд рублей", — сказал Мишустин.

Глава правительство отметил, что до конца 2022 года средства получат 43 российских субъекта, у которых наиболее высокая потребность в федеральном финансировании.

Мишустин также призвал следить за эффективным использованием каждого рубля при расселении аварийного жилья и поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать этот вопрос на постоянном контроле.

"В августе мы запустили еще одну программу для сокращения аварийного фонда, признанного таковым за последние пять лет. А если точнее — до 1 января текущего года. В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля", — заявил глава правительства.

Ситуация в этой сфере подробно обсуждалась на июньском заседании президиума Государственного совета под руководством президента РФ Владимира Путина, по его итогам был принят ряд решений, напомнил Мишустин.

"Прошу Марата Шакирзяновича (Хуснуллина — ред.) держать ход работ на постоянном личном контроле", — добавил премьер.