МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Российские бизнесмены столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге на фоне западных санкций против РФ, а международная банковская группа HSBC подтвердила, что приостановила инвестиционные услуги для своих клиентов из России в городе, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники. В Китае считают страну источником движущей силы для роста мировой экономики

"Российские бизнесмены в Гонконге сообщили, что столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций из-за западных санкций… Источник, знакомый с британско-гонконгской банковской группой (HSBC), подтвердил, что банк направил письмо большинству своих российских клиентов в городе в связи с приостановкой розничных инвестиционных услуг из-за санкций, введенных Европейским союзом", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что приостановка не повлияет на личные счета клиентов или "другие личные банковские потребности".

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.