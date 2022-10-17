МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Туристический поток по России по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составил 47 миллионов человек, ожидается, что по итогам года рост составит 5%, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. В России рассказали, почему туристы могут отказаться от отдыха в 2023 году

"С января по сентябрь включительно в стране отдохнуло почти 47 миллионов человек, это почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, плюс 4 миллиона человек к прошлому году рост составил. Если говорить про теплые месяцы с мая по сентябрь, то за эти пять месяцев в стране отдохнули 31 миллион человек. Это больше где-то на 5,5%, чем по итогам прошлого лета. По итогам года тоже ожидаем рост где-то на 5% по отношению к итоговому показателю прошлого года", — сказала Догузова в кулуарах форума регионов России "Развитие туристической инфраструктуры".