РЖД и Крымская железная дорога организовали оперативную доставку автомобильных грузов в Крым
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. РЖД и Крымская железная дорога переключают перевозку грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив, сообщает Минтранс РФ.
"В условиях ограничения движения грузовых автомобилей по мосту через Керченский пролив РЖД совместно с Крымской железной дорогой переключают грузы на поезда", — говорится в сообщении.
Первым отправлен вагон с запасными частями. Министерство уточняет, что на очереди – отправки продовольственных товаров, в том числе сахара и растительного масла. Кроме того, из Новороссийска в Крым уже поехал цемент, ранее доставлявшийся по шоссе. Уже отправлено 2,8 тысячи тонн, идет погрузка еще 4,6 тысяч тонн цемента.
Уточняется, что перегруз тарно-штучных и тяжеловесных грузов из автомобильных фур в крытые вагоны организован на грузовом дворе станции Анапа.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже — по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту, которое, в настоящий момент, запрещено.
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