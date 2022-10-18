МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. РЖД и Крымская железная дорога переключают перевозку грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив, сообщает Минтранс РФ. По Крымскому мосту разрешили движение грузовиков до 40 тонн

"В условиях ограничения движения грузовых автомобилей по мосту через Керченский пролив РЖД совместно с Крымской железной дорогой переключают грузы на поезда", — говорится в сообщении.

Первым отправлен вагон с запасными частями. Министерство уточняет, что на очереди – отправки продовольственных товаров, в том числе сахара и растительного масла. Кроме того, из Новороссийска в Крым уже поехал цемент, ранее доставлявшийся по шоссе. Уже отправлено 2,8 тысячи тонн, идет погрузка еще 4,6 тысяч тонн цемента.

Уточняется, что перегруз тарно-штучных и тяжеловесных грузов из автомобильных фур в крытые вагоны организован на грузовом дворе станции Анапа.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже — по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту, которое, в настоящий момент, запрещено.