МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия к 2030 году может выйти на передовые позиции по развитию рынка дронов, для этого необходимо преодолеть ряд барьеров, такое мнение РИА Новости выразил замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев. В "Калашникове" заявили о формальном характере поддержки рынка дронов

"Сейчас государством и бизнесом предпринимаются очень серьезные меры для развития производства и применения БВС. Реализовываются дорожные карты, финансируются серьезные проекты, вводятся экспериментальные правовые режимы. Это позволяет рассчитывать на выход России на передовые позиции к 2030 году", — сообщил Шнырев.

Одним из барьеров для внедрения этой инновации, по его словам, является закрытое небо, причем эта проблема носит не только регуляторный характер. Чтобы с ней справиться требуются в том числе технические решения. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность, как технологическую, так и антитеррористическую. Также, по словам Шнырева, необходимо принять неотложные меры по изданию нормативных правовых актов в нескольких областях.

"Подготовка, контроль квалификации и допуск к работе авиаперсонала, эксплуатирующего БАС, одобрения разработчиков и изготовителей БАС, нормы летной годности, процедуры сертификации типа и выдачи сертификата летной годности, а также правила эксплуатации и требования к лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки, выполняющим авиаработы", — полагает он.

"Обязательные требования и процедуры, установленные в указанных актах, должны быть не сложнее требований и процедур, установленных в законодательствах стран с развитыми производством и применением БВС. Это позволит исключить конкурентные регуляторные преимущества иностранных разработчиков, изготовителей и эксплуатантов БАС", — добавляет Шнырев.

Во вторую очередь, по его мнению, необходимо принять акты, обеспечивающие условия для рационального использования воздушного пространства, в том числе с динамическим разделением областей полетов пилотируемых и беспилотных воздушных судов, а также использования аэродромов, установить унифицированные требования к линиям управления и передачи данных, а также порядок предоставления аэронавигационной и метеорологической информации в цифровом виде.

"Кроме того, необходимо обеспечить инфраструктуру наземного и космического базирования для работы линий контроля и управления БВС, передачи на борт БВС и внешнему пилоту аэронавигационной и метеорологической информации. Первоочередные меры возможно реализовать за год. Остальные — к 2027 году", — добавил он.