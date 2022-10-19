МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Региональные предприниматели нарастили свои продажи на Wildberries за девять месяцев 2022 года в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила пресс-служба маркетплейса. Wildberries усилил меры по борьбе с фейковыми "скидками"

"Российские предприниматели продолжают наращивать свои продажи в сегменте интернет-продаж на Wildberries… C января по сентябрь 2022 года продажи предпринимателей регионов выросли на 123% год к году до 787,2 миллиарда рублей", — сказали РИА Новости представители компании.

Отмечается, что самыми динамичными темпами в январе-сентябре росли продажи бизнесменов из Ненецкого автономного округа (+516%), Удмуртии (+480%), Тывы (+425%), Калмыкии (+345%) и Магаданской области (+392%).

Также предприниматели продолжают активно выходить в онлайн-сегмент и осваивать новые товарные ниши. Так, число региональных предпринимателей, реализующих на Wildberries автозапчасти, выросло в 11 раз за календарный год, а крупной бытовой техники и сантехники — в четыре раза, подчеркнули в пресс-службе.

При этом наибольшие же объемы продаж продемонстрировали представители местного бизнеса из Ивановской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской и Смоленской областей, а также из Краснодарского края, Татарстана, Чувашии и Ставропольского края. Без учета Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.