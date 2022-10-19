МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Белуга Групп", один из ведущих российских производителей алкоголя, продала международные права на собственный бренд водки Beluga не менее чем за 75 миллионов долларов, при этом сохранив интеллектуальные права на марку в стране, сообщили в пресс-службе компании. Росалкогольрегулирование: отечественного алкоголя хватит на Новый год

"В связи со сложившейся ситуацией Beluga Group осуществила сделку по продаже международных прав на бренд суперпремиальной водки Beluga, сохранив при этом интеллектуальные права на торговую марку в России. Сумма сделки составит не менее 75 миллионов долларов, что значительно превышает расчет стоимости, выполненный независимыми оценщиками", — сказано в релизе.

В компании отметили возможность улучшения показателей ликвидности и сохранения принятой политики в области дивидендных выплат, уточнив, что Beluga будет по-прежнему входить в продуктовый портфель Beluga Group и присутствовать на российском рынке.

По сообщению пресс-службы, текущая геополитическая ситуация оказала существенное влияние на работу по последнему направлению. Экспорт водочной продукции из России осложнен внешними факторами, что привело к сокращению объемов или разрыву сотрудничества с рядом стран. Кроме того, на фоне санкций, введенных США и Евросоюзом, Beluga Group в исполнение европейского законодательства была вынуждена 9 июля остановить деятельность склада в Риге. Таким образом, компания считает, что в современных реалиях дальнейшая эффективная работа экспортного подразделения по поставкам российской водки на глобальные рынки стала невозможна.

При этом, по итогам 2021 года экспортные продажи водки Beluga находились в пределах четырех процентов от выручки Beluga Group, а в натуральном измерении двух процентов от общих отгрузок, таким образом, их остановка не окажет существенного влияния на общие результаты группы.

"В ближайшем будущем Beluga Group сконцентрируется на российском рынке с целью сохранения ведущих позиций по остальным направлениям работы. Компания продолжит развивать бренды-лидеры в ключевых категориях алкоголя, производить новинки, отвечающие вкусам потребителей, в том числе, создаваемые на замену уходящим из страны маркам, представлять продукцию зарубежных партнеров и заключать новые контракты, заниматься виноделием, совершенствовать и масштабировать собственную розничную сеть "ВинЛаб", — подытожили представители компании.