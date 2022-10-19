"Белуга Групп" продала международные права на бренд водки Beluga за 75 миллионов долларов
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Белуга Групп", один из ведущих российских производителей алкоголя, продала международные права на собственный бренд водки Beluga не менее чем за 75 миллионов долларов, при этом сохранив интеллектуальные права на марку в стране, сообщили в пресс-службе компании.
"В связи со сложившейся ситуацией Beluga Group осуществила сделку по продаже международных прав на бренд суперпремиальной водки Beluga, сохранив при этом интеллектуальные права на торговую марку в России. Сумма сделки составит не менее 75 миллионов долларов, что значительно превышает расчет стоимости, выполненный независимыми оценщиками", — сказано в релизе.
В компании отметили возможность улучшения показателей ликвидности и сохранения принятой политики в области дивидендных выплат, уточнив, что Beluga будет по-прежнему входить в продуктовый портфель Beluga Group и присутствовать на российском рынке.
По сообщению пресс-службы, текущая геополитическая ситуация оказала существенное влияние на работу по последнему направлению. Экспорт водочной продукции из России осложнен внешними факторами, что привело к сокращению объемов или разрыву сотрудничества с рядом стран. Кроме того, на фоне санкций, введенных США и Евросоюзом, Beluga Group в исполнение европейского законодательства была вынуждена 9 июля остановить деятельность склада в Риге. Таким образом, компания считает, что в современных реалиях дальнейшая эффективная работа экспортного подразделения по поставкам российской водки на глобальные рынки стала невозможна.
При этом, по итогам 2021 года экспортные продажи водки Beluga находились в пределах четырех процентов от выручки Beluga Group, а в натуральном измерении двух процентов от общих отгрузок, таким образом, их остановка не окажет существенного влияния на общие результаты группы.
"В ближайшем будущем Beluga Group сконцентрируется на российском рынке с целью сохранения ведущих позиций по остальным направлениям работы. Компания продолжит развивать бренды-лидеры в ключевых категориях алкоголя, производить новинки, отвечающие вкусам потребителей, в том числе, создаваемые на замену уходящим из страны маркам, представлять продукцию зарубежных партнеров и заключать новые контракты, заниматься виноделием, совершенствовать и масштабировать собственную розничную сеть "ВинЛаб", — подытожили представители компании.
https://1prime.ru/business/20221019/838510135.html