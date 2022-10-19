МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) 2 ноября в Москве проведет Ближневосточный форум для российских компаний, сообщили в пресс-службе агентства. Проект исламских банков в России вышел в финал конкурса АСИ

"Ближневосточный форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) состоится 2 ноября. Основная задача форума – обеспечение всесторонней экспортной поддержки российских компаний, заинтересованных в выходе на рынки Ближнего Востока", — говорится в сообщении.

Запланировано, что в мероприятии примут участие послы, главы компаний и холдингов, представители институтов развития, поддержки и компаний-акселераторов из трех государств Ближнего Востока: Королевства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Бахрейн. Цель форума – предоставить российским компаниям, находящимся на экспортной поддержке АСИ в рамках инициативы "ASI Go Global" и организаций-партнеров, всестороннюю поддержку в установлении новых международных партнерств.

В мероприятии примут участие гендиректор АСИ Светлана Чупшева, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков, председатель ООО "Деловая Россия" Алексей Репик, посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати, председатель Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилави, исполнительный директор Российско-Эмиратского делового совета, гендиректор компании "Инкона" Алексей Бусев.

В рамках форума также пройдут выставки проектов высокотехнологичных компаний, экспертные сессии, в том числе про направления бизнес-сотрудничества с Россией, и презентации решений российских и ближневосточных компаний, а также готовых к выходу на международный уровень молодёжных инициатив.