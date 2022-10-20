ЦЮРИХ, 20 окт — ПРАЙМ. Производитель грузовых автомобилей Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу пока не принято, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В сложившейся ситуации для нас не представляется возможным вести деятельность в России, поэтому мы приняли решение адаптироваться, свернув нашу деятельность и начав сокращать число сотрудников", — заявили в пресс-службе.

В России численность персонала составляет 900 человек. В компании заявили, что завод Volvo Group в Калуге продолжает находиться в режиме простоя до дальнейшего уведомления.

"Мы стремимся ответственно подойти к сокращению бизнеса, и Volvo Group рассматривает различные варианты, включая продажу части бизнеса, но пока мы не приняли никаких решений", — сообщили в компании.

В среду газета "Ведомости" сообщала, что Volvo Group, которая с конца февраля прекратила выпуск грузовиков в России, рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса, включая полную или частичную его продажу.

В пресс-службе Минпромторга России сообщили РИА Новости, что производитель грузовых автомобилей Volvo Group не принимал конкретных решений по продаже своего бизнеса в России, находится в диалоге с министерством.

Основные активы компании — два завода в Калуге по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков.