МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) подтвердил планы покинуть российский рынок, оценив свои активы в стране 2,6 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе компании. Philip Morris снизил отгрузки сигарет и HTU в России за январь-сентябрь

В июле глава PMI Яцек Ольчак в интервью Bloomberg Television сообщал, что компания покинет Россию до конца 2022 года.

"Как сообщалось ранее, PMI намерена организованно покинуть российский рынок из-за возникших сложностей — проблем с цепочками поставок и финансово-банковским сектором. По состоянию на 30 сентября 2022 года общая сумма активов в России составляет около 2,6 миллиарда долларов", — сказано в релизе.

Компания, по информации пресс-службы, продолжает активно работать над возможными вариантами в контексте быстро меняющейся нормативно-правовой среды.