МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Около 19 тысяч пассажиров и почти 9 тысяч автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ. Паромы перевезли более 1,8 тысячи машин на керченской переправе с пятницы

"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 24 октября через пролив в обе стороны перевезен в общей сложности 18 951 пассажир и 8 778 единиц автотранспортных средств, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков", — говорится сообщении.

В министерстве добавили, что шестью паромами, работающими на переправе, выполнено 244 круговых рейса.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже — по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.