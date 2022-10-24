МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Tesla снизила цены на Model 3 и Model Y в Китае на 9%. Компания пошла вразрез с общей тенденцией к повышению цен в отрасли на фоне признаков ухудшения спроса в стране — на крупнейшем авторынке мира. Выручка Tesla в третьем квартале достигла рекордных показателей

Снижение цен, отмеченное сегодня в перечне электромобилей на китайском сайте, было первым таким шагом компании в Китае в этом году. Tesla в сентябре начала предлагать покупателям, выбравшим страховку Tesla, некоторые поощрения.

На прошлой неделе гендиректор Илон Маск заявил, что в Китае и Европе наблюдается "что-то вроде рецессии", а Tesla предупредила, что в этом году не сможет достичь цели по поставкам.

China Merchants Bank International (CMBI) считает, что снижение цен указывает на растущий риск для производителей электромобилей в Китае. Ожидается, что в преддверии и начале 2023 года продажи в отрасли замедлятся.

"Снижение цен подчеркивает возможность ценовой войны, которая явно вырисовывается с августа", — заметил Ши Цзи, аналитик CMBI.

Аналитик предупреждают, что в Китае растет избыток запасов машин, а рост продаж в сентябре замедлился, причем продажи электромобилей росли самыми низкими темпами за 5 месяцев.

Tesla сказала Reuters, что корректирует цен в соответствии с издержками. По словам компании, использование мощностей на заводе в Шанхае улучшилось и цепочки поставок остаются стабильны, несмотря на влияние жесткой политики "нулевой терпимости" к COVID на экономику, в результате чего затраты снизились.

Стартовая цена на седан Model 3 сократилась с 279 900 до 265 900 юаней (36,727 долларов). Стоимость кроссовера Model Y снизилась с 316 900 до 288 900 юаней.

Согласно аналитической компании Kelley Blue Book, средняя цена на новую Tesla в США, на крупнейшем рынке компании, с прошлого года стабильно растет и в августе составляла чуть менее 70 000 долларов.

В сентябре Tesla поставила 83 135 произведенных в Китае электромобилей, что на 8% выше показателя за август. Кроме того, был достигнут рекордный объем выпуска в Шанхае с момента начала производства в декабре 2019 года.

Tesla в Китае сейчас занимает третье место по продажам электромобилей, уступая BYD Motor и SAIC-GM-Wuling. Она также является единственным иностранным игроком среди 15 ведущих производителей, список которых был опубликован Китайской ассоциацией легковых автомобилей.

CMBI полагает, что другим автопроизводителям тоже придется снижать цены на электромобили и гибридные модели ввиду ожидающегося увеличения производственных мощностей в следующем году.